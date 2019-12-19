Американский рэпер Tekashi69 (Даниэль Эрнандес, также известный как 6ix9ine) приговорен к двум годам тюрьмы за вымогательство.

Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

23-летний хип-хоп исполнитель ранее признался, что состоит в преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods, орудующей в Нью-Йорке и занимавшейся грабежами и наркоторговлей. Ему грозило до 47 лет тюрьмы за ряд преступлений, в том числе за участие в перестрелке, в ходе которой получил ранения случайный прохожий. Ради смягчения наказания он решил пойти на сделку со следствием, и сдал троих своих подельников.

Осенью 2018 года Tekashi69 задержала полиция. Тогда ему предъявили шесть обвинений.

Tekashi69 ранее провозгласил себя "королем Нью-Йорка" и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть.