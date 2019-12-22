Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на USA Today, передает Day.Az.

Фильм 2009 года, о котором сейчас все немного забыли, несмотря на то, что он почти десять лет считался самым успешной картиной в мире по кассовым сборам, вернется в кинотеатры, чтобы напомнить зрителям сюжет.

Рекорд сборов "Аватара" составил 2,78 миллиарда долларов. Но в 2019 году его побили "Мстители: Финал". Однако Кэмерон уверен, что его фильм вернет свое первое место после планируемого перевыпуска.

"Думаю, это наверняка произойдет. Но давайте дадим "Финалу" насладиться своим первенством и порадуемся, что люди любят ходить в кино", - заявил режиссер.

Выход первого сиквела ожидается 17 декабря 2021 года.