https://news.day.az/showbiz/1201611.html «Оскар-2020»: полный список победителей
«Оскар-2020»: полный список победителей
Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет полный список победителей премии "Оскар-2020":
Лучший фильм
- "Форд против Феррари"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Однажды в... Голливуде"
- "Паразиты"
Лучший актер
- Антонио Бандерас
- Леонардо ДиКаприо
- Адам Драйвер
- Хоакин Феникс
- Джонатан Прайс
Лучшая актриса
- Синтия Эриво
- Скарлетт Йоханссон
- Сирша Ронан
- Шарлиз Терон
- Рене Зеллвегер
Лучший режиссер
- Мартин Скорсезе ("Ирландец")
- Тодд Филлипс ("Джокер")
- Сэм Мендес ("1917")
- Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде")
- Пон Джун-хо ("Паразиты")
Лучшая актриса второго плана
- Кети Бейтс - "Дело Ричарда Джуэлла"
- Лора Дерн - "Брачная история"
- Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"
- Флоренс Пью - "Маленькие женщины"
- Марго Робби - "Скандал"
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"
- Энтони Хопкинс - "Два Папы"
- Аль Пачино - "Ирландец"
- Джо Пеши - "Ирландец"
- Брэд Питт - "Однажды в... Голливуде"
Лучший дизайн костюмов
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Однажды в... Голливуде"
Лучшее сведение звука (sound mixing)
- Ad Astra
- "Форд против Феррари"
- "Джокер"
- "1917"
- "Однажды в... Голливуде"
Лучший монтаж звука (sound editing)
- "Форд против Феррари"
- "Джокер"
- "1917"
- "Однажды в... Голливуде"
- "Звездные войны. Скайуокер. Восход"
Лучший композитор
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Звездные войны. Скайуокер. Восход"
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "Дочь"
- "Любовь к волосам"
- "Китбул"
- "Меморабл"
- "Сестра"
Лучший короткометражный фильм
- "Братство"
- "Футбольный клуб Нефты"
- "Окно напротив"
- "Сария"
- "Сестра"
Лучший документальный фильм
- "Американская фабрика"
- "Пещера"
- "На краю демократии"
- "Для Самы"
- "Страна меда"
Лучший короткометражный документальный фильм
- "В отсутствие"
- "Жизнь захватывает меня"
- "Иди, беги, ча-ча"
- "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"
- "Супермен из Сент-Луиса"
Лучший международный фильм
- "Тело Христово"
- "Земля меда"
- "Отверженные"
- "Боль и слава"
- "Паразиты"
Лучший художник-постановщик
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "1917"
- "Однажды в... Голливуде"
- "Паразиты"
Лучший монтаж
- "Форд против Феррари"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Паразиты"
Лучший оператор
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Маяк"
- "1917"
- "Однажды в... Голливуде"
Лучшие визуальные эффекты
- "Мстители: Финал"
- "Ирландец"
- "Король Лев"
- "1917"
- "Звездные войны. Скайуокер. Восход"
Лучший грим и прически
- "Скандал"
- "Джокер"
- "Джуди"
- "Малефисента"
- "1917"
Лучший анимационный фильм
- "Как приручить дракона"
- "Я потерял свое тело"
- "Клаус"
- Missing Link
- "История игрушек - 4"
Лучший адаптированный сценарий
- "Ирландец" - Стивен Зилиан
- "Кролик Джоджо" - Тайка Вайтити
- "Джокер" - Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
- "Маленькие женщины" - Грета Гервиг
- "Два Папы"
Лучший оригинальный сценарий
- "Достать ножи" - Райан Джонсон
- "Брачная история" - Ноа Баумбах
- "1917" - Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
- "Однажды в... Голливуде" - Квентин Тарантино
- "Паразиты" - Пон Джун-хо
Лучшая песня
- I Can't Let You Throw Yourself Away - "История игрушек - 4"
- (I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"
- Stand Up - "Гарриет"
- Into The Unknown - "Холодное сердце - 2"
- I'm Standing With Yo - "Прорыв"
Фото: Getty Images
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