Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет полный список победителей премии "Оскар-2020":

Лучший фильм

  • "Форд против Феррари"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Однажды в... Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучший актер

  • Антонио Бандерас
  • Леонардо ДиКаприо
  • Адам Драйвер
  • Хоакин Феникс
  • Джонатан Прайс

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво
  • Скарлетт Йоханссон
  • Сирша Ронан
  • Шарлиз Терон
  • Рене Зеллвегер

Лучший режиссер

  • Мартин Скорсезе ("Ирландец")
  • Тодд Филлипс ("Джокер")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде")
  • Пон Джун-хо ("Паразиты")

Лучшая актриса второго плана

  • Кети Бейтс - "Дело Ричарда Джуэлла"
  • Лора Дерн - "Брачная история"
  • Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"
  • Флоренс Пью - "Маленькие женщины"
  • Марго Робби - "Скандал"

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"
  • Энтони Хопкинс - "Два Папы"
  • Аль Пачино - "Ирландец"
  • Джо Пеши - "Ирландец"
  • Брэд Питт - "Однажды в... Голливуде"

Лучший дизайн костюмов

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Однажды в... Голливуде"

Лучшее сведение звука (sound mixing)

  • Ad Astra
  • "Форд против Феррари"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Однажды в... Голливуде"

Лучший монтаж звука (sound editing)

  • "Форд против Феррари"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Однажды в... Голливуде"
  • "Звездные войны. Скайуокер. Восход"

Лучший композитор

  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Звездные войны. Скайуокер. Восход"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Дочь"
  • "Любовь к волосам"
  • "Китбул"
  • "Меморабл"
  • "Сестра"

Лучший короткометражный фильм

  • "Братство"
  • "Футбольный клуб Нефты"
  • "Окно напротив"
  • "Сария"
  • "Сестра"

Лучший документальный фильм

  • "Американская фабрика"
  • "Пещера"
  • "На краю демократии"
  • "Для Самы"
  • "Страна меда"

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "В отсутствие"
  • "Жизнь захватывает меня"
  • "Иди, беги, ча-ча"
  • "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"
  • "Супермен из Сент-Луиса"

Лучший международный фильм

  • "Тело Христово"
  • "Земля меда"
  • "Отверженные"
  • "Боль и слава"
  • "Паразиты"

Лучший художник-постановщик

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "1917"
  • "Однажды в... Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучший монтаж

  • "Форд против Феррари"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Паразиты"

Лучший оператор

  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Маяк"
  • "1917"
  • "Однажды в... Голливуде"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Мстители: Финал"
  • "Ирландец"
  • "Король Лев"
  • "1917"
  • "Звездные войны. Скайуокер. Восход"

Лучший грим и прически

  • "Скандал"
  • "Джокер"
  • "Джуди"
  • "Малефисента"
  • "1917"

Лучший анимационный фильм

  • "Как приручить дракона"
  • "Я потерял свое тело"
  • "Клаус"
  • Missing Link
  • "История игрушек - 4"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Ирландец" - Стивен Зилиан
  • "Кролик Джоджо" - Тайка Вайтити
  • "Джокер" - Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
  • "Маленькие женщины" - Грета Гервиг
  • "Два Папы"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Достать ножи" - Райан Джонсон
  • "Брачная история" - Ноа Баумбах
  • "1917" - Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
  • "Однажды в... Голливуде" - Квентин Тарантино
  • "Паразиты" - Пон Джун-хо

Лучшая песня

  • I Can't Let You Throw Yourself Away - "История игрушек - 4"
  • (I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"
  • Stand Up - "Гарриет"
  • Into The Unknown - "Холодное сердце - 2"
  • I'm Standing With Yo - "Прорыв"

Фото: Getty Images