Warner Bros. переименовала фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Как сообщает Entertainment Weekly, теперь картина называется "Харли Квинн: Хищные птицы" (Harley Quinn: Birds of Prey), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, такое решение было принято на фоне низких кассовых сборов. В США за первый уик-энд фильм собрал $33 млн против прогноза в $50 - 60 млн. В мировом прокате картина собрала $79 млн при бюджете в $82 млн.

Американский супергеройский фильм режиссера Кэти Янь вышел в российский прокат 6 февраля и стал восьмым фильмом в рамках Расширенной вселенной DC и продолжением фильма 2016 года "Отряд самоубийц". Согласно сюжету, главная героиня и ее подруги бросают вызов влиятельному мафиозо и противостоят криминальному миру.

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли, Мэри Элизабет Уинстэд, Кристин Милиоти и другие актеры.