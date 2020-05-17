Эд Ширан вошел в пятерку самых богатых молодых британцев

Британский музыкант Эд Ширан занял пятое место в рейтинге самых богатых молодых жителей Великобритании. Об этом сообщает The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, за последний год состояние 29-летнего артиста увеличилось на $48,4 млн, достигнув $242 млн.

Первую строчку в данном рейтинге занимает 29-летний герцог Вестминстерский Хью Гросвенор. Его состояние оценивается в $12,46 млрд.

На втором месте находится леди Шарлотта Уэлсли с состоянием в $2,42 млрд. Большей частью своего состояния она обязана мужу - миллиардеру Алехандро Санто-Доминго.

На третьем месте расположился Джек Салливан - сын предпринимателя и президента футбольного клуба West Ham United Дэвида Салливана.