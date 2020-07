Джонни Депп может получить роль Джокера в новом «Бэтмене»

Благодаря сообщению портала We Got This стало известно, что Джонни Депп может получить роль злодея Джокера в новом "Бэтмене", передает Day.Az со ссылкой на showdream.org.

На портале сослались на определённого инсайдера, сообщив о нескольких звёздах Голливуда сопоставимой величины, претендующих на данную роль, а сам актёр пока никак не отреагировал на подобные слухи.

На руку Деппу может сыграть его недавняя работа над фильмом "В ожидании варваров", где компанию ему составил Роберт Паттинсон, который исполнит главную роль в новом фильме про тёмного мстителя.