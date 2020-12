Сериал о The Rolling Stones прольет свет на историю группы с 1972 года

Компания Left Bank Pictures представит сериал о легендарной музыкальной группе The Rolling Stones. Не так давно был запущен съемочный процесс, передает Day.Az.

Шоу выйдет на канале FX в течение ближайших лет. Отмечается, что музыканты из группы уже передали права на использование композиций создателям сериала. Над сценарием работает автор "Бруклина" и "Воспитания чувств" Ник Хорнби, сообщает Kulturomania.

В шоу будет два сезона. Повествование начинается с создания The Rolling Stones в 1972 году. Зрителям расскажут об истории создания альбомов Their Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed и других.