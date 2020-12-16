https://news.day.az/showbiz/1298376.html Сериал о The Rolling Stones прольет свет на историю группы с 1972 года
Сериал о The Rolling Stones прольет свет на историю группы с 1972 года
Компания Left Bank Pictures представит сериал о легендарной музыкальной группе The Rolling Stones. Не так давно был запущен съемочный процесс, передает Day.Az.
Шоу выйдет на канале FX в течение ближайших лет. Отмечается, что музыканты из группы уже передали права на использование композиций создателям сериала. Над сценарием работает автор "Бруклина" и "Воспитания чувств" Ник Хорнби, сообщает Kulturomania.
В шоу будет два сезона. Повествование начинается с создания The Rolling Stones в 1972 году. Зрителям расскажут об истории создания альбомов Their Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed и других.
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