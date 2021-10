Новая песня Адель возглавила британский хит-парад

Песня Easy on Me певицы Адель возглавила британский чарт синглов, сумев стать самой часто прослушиваемой дебютной композицией за почти пять лет и параллельно установив рекорд по числу прослушиваний через стриминговые сервисы. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В официальном чарте синглов первая за шесть лет композиция Адель была приобретена всего за одну неделю 217,3 тыс. раз. Это рекордный показатель с января 2017 года, когда песню Эда Ширана Shape Of You купили 226,8 тыс. раз.

Под понятие "приобретение", согласно методике подсчета, принятой Official Charts Company, подпадает покупка произведения на физическом носителе, его платное скачивание или прослушивание посредством стриминговых сервисов. При этом каждые сто прослушиваний песни учитываются как одно ее приобретение, а каждая тысяча прослушиваний зачитывается как приобретение альбома.