В конкурсе Мисс Америка впервые в истории победила девушка из Аляски

В конкурсе красоты Miss America 2022 впервые в истории победила жительница Аляски. Ее стала 20-летняя Эма Бройлес из Аляски. Фото с мероприятия появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За этот титул и 104 000 призовых долларов для продолжения обучения сражались 50 девушек.

Бройлес спела песню Let Me Be Your Star и ответила на вопрос "Что бы вы сделали?" в случае неуместных комментариев в ее адрес или сексуальных домогательств.

Второе место досталось Лорен Брадфорд из Алабамы, а третье - Элизабет Пьер из Массачусетса.

Мисс Америка 2022 учится в Университете штата Аризона, специализируется на биомедицинских науках и мечтает стать дерматологом. Также она участвует в организации Специальных Олимпиад для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. У нее есть брат, страдающий синдромом Дауна.

Отметим, Miss America 2022 прошел на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут.