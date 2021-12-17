В конкурсе Мисс Америка впервые в истории победила девушка из Аляски - ФОТО
В конкурсе красоты Miss America 2022 впервые в истории победила жительница Аляски. Ее стала 20-летняя Эма Бройлес из Аляски. Фото с мероприятия появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
За этот титул и 104 000 призовых долларов для продолжения обучения сражались 50 девушек.
Бройлес спела песню Let Me Be Your Star и ответила на вопрос "Что бы вы сделали?" в случае неуместных комментариев в ее адрес или сексуальных домогательств.
Второе место досталось Лорен Брадфорд из Алабамы, а третье - Элизабет Пьер из Массачусетса.
Мисс Америка 2022 учится в Университете штата Аризона, специализируется на биомедицинских науках и мечтает стать дерматологом. Также она участвует в организации Специальных Олимпиад для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. У нее есть брат, страдающий синдромом Дауна.
Отметим, Miss America 2022 прошел на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут.
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