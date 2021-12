Сотням фанатов Тейлор Свифт могут грозить штрафы

Около ста человек, посетивших в Австралии вечеринку по поводу переиздания альбома Тейлор Сфивт, получили положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает служба здравоохранения Нового Южного Уэльса, штата на юго-востоке страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У местных властей "есть опасения, связанные с вариантом "омикрон".

В ноябре Свифт перевыпустила альбом 2012 года "Red" и дополнила его обновленной десятиминутной версией песни "All Too Well" и короткометражным фильмом. 10 декабря в зале Sydney's Metro Theatre произошла вечеринка, посвященная переизданию, после нее как минимум 97 человек заразились коронавирусом, результаты тестов еще 600 человек пока не известны. Некоторые из присутствовавших на мероприятии зарегистрировались с помощью QR-кода, что облегчило возможность связаться с ними.

"Любой, кто посетил вечеринку "On Repeat: Taylor Swift Red Party" 10 декабря... должен немедленно пройти тестирование и изолироваться в течение семи дней", - предупреждает служба здравоохранения штата.

Там напомнили, что штрафы за несоблюдение требований изоляции, тестирования и карантина увеличены до $5 тыс. для физических лиц до $10 тыс. для корпораций.