Сопродюсер фильма "Матрица: воскрешение" подал в суд на Warner Bros.

Австралийская кинокомпания Village Roadshow Entertainment Group подала в суд на американскую студию Warner Bros. из-за преждевременного релиза фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections, 2021) на стриминговой платформе HBO Max. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Единственная причина переноса даты релиза фильма для Warner Bros. состояла в том, чтобы создать крайне необходимую волну премиальных подписок HBO Max на конец года, поскольку они знали, что [фильм] будет блокбастером, несмотря на понимание того, что это (перенос релиза на более ранний срок - прим. ТАСС) уничтожит кассовые сборы и лишит Village Roadshow каких-либо экономических выгод, которыми хотели бы воспользоваться WB и его филиалы", - цитирует газета иск студии. По версии Village Roadshow, выпуск фильма на стриминговой платформе одновременно с началом его проката в кинотеатрах нарушает соглашение между студиями, отмечает газета.

Фантастический боевик стал продолжением франшизы, в которую входят картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица: Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица: Революция" (The Matrix Revolutions, 2003). Роли в боевике исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф и другие актеры.