Роберт Дауни-младший спродюсирует два сериала о Шерлоке Холмсе

HBO Max займется разработкой двух сериалов, действие которых будет разворачиваться во вселенной "Шерлока Холмса" Гая Риччи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Роберт Дауни-младший, исполнивший роль сыщика в полнометражных картинах "Шерлок Холмс" (2009) и "Шерлок Холмс: Игра теней" (2011), числится среди продюсеров будущих сериалов. Кроме того, продюсировать многосерийные фильмы будут его супруга Сьюзен Дауни и Лайонел Игрэм.

Сообщается, что сериалы раскроют новых персонажей, которых зрители увидят в третьей части "Шерлока Холмса". Информации о том, появятся ли в многосерийных фильмах сам Шерлок и доктор Ватсон в исполнении Джуда Лоу, пока нет.