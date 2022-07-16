Эмили Ратаковски разводится с мужем

Эмили Ратаковски планирует развестись со своим мужем, Себастьяном Беар-Макклардом. Причиной послужили измены супруга, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, близкого к семье, Себастьян Беар-Макклард изменял модели неоднократно.

"Он серийный изменщик. Это отвратительно. Он - пес", - заявил инсайдер.

Официальной информации о том, подала ли Эмили Ратаковски на развод, на данный момент нет. Но слухи о разводе впервые появились 14 июля, когда 31-летняя модель была замечена без обручального кольца.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-Макклард поженились в феврале 2018 года. Пара воспитывает годовалого сына Сильвестра.