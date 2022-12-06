На 72-м году жизни от рака скончалась американская актриса Керсти Элли. Она была двукратной обладательницей и пятикратной номинанткой премии "Эмми" за трилогию "Посмотри, кто говорит" и сериал "Чирс", передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Элли родилась 12 января 1951 года в Уичито, штат Канзас. Она начала свою кинокарьеру в начале 80-х, дебютировав в фильме 1982 года "Звездный путь-2: Гнев Хана".

Американская пресса назвала Кирсти Элли легендарной актрисой, посвятившей кино 40 лет жизни. Она не боялась честно рассказывать о своих проблемах с лишним весом, выступая в реалити-шоу. Актриса дважды была замужем - за Бобом Элли и за Паркером Стивенсоном.

О ее смерти в соцсетях сообщили дети - Тру и Лилли.

"Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно", - сказано в сообщении.