Джиджи Хадид отказалась от серьезных отношений с Леонардо ДиКаприо

Модель Джиджи Хадид не собирается строить свою жизнь с актером Леонардо ДиКаприо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер рассказал журналистам издания, что 27-летняя модель отказалась от серьезных отношений с 48-летним актером, так как полностью сосредоточилась на воспитании дочери, которую родила от бывшего бойфренда, музыканта Зейна Малика.

"Лео и Джиджи очень нравятся друг другу, но никто из них сейчас не готов к серьезным отношениям. В приоритетах у Джиджи - ее дочь", - цитирует Page Six слова инсайдера, близкого к паре.

Он добавил, что на решение Хадид повлияло слишком насыщенное расписание ДиКаприо.

"У Джиджи просто нет столько энергии, чтобы бегать за ним. Его ритм - это слишком для нее", - уточнил инсайдер.

Слухи о романе Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо впервые появились в сентябре этого года, когда пара попала в объективы фотографов на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке. После этого актера и модель несколько раз замечали вместе, но сами они свои отношения никак не комментировали.