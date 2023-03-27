Съемочную команду «Властелина колец» раскритиковали

На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Р.Р. Толкиена "Властелин колец: Кольца власти" во время тренировки перед репетицией от сердечной недостаточности скончалась лошадь. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Активисты организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными") раскритиковали съемочную команду за гибель животного и попросили отстранить настоящих лошадей от процесса.

Вице-президент компании Лиза Ланге вместо эксплуатации животных предложила заменить их компьютерной графикой.

Известно, что во время съемок приквела "Властелина колец" Питера Джексона "Хоббит: Нежданное путешествие" также пострадали лошади - тогда погибло три животных.