Disney уволила председателя Marvel Entertainment

Руководство Marvel Entertainment отправили в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, уволен председатель компании Айзек Перлмуттер и главный юрисконсульт Турицин. Мера должна позволить сократить расходы материнской Disney. Marvel Entertainment объединят с другим подразделением. Массовые увольнения в Disney начались 27 марта. Сократят около 7 тыс. сотрудников, чтобы сэкономить $5,5 млрд. Планируется оптимизировать рабочий штат на фоне рецессии.