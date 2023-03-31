https://news.day.az/showbiz/1551162.html Disney уволила председателя Marvel Entertainment - ВИДЕО
Disney уволила председателя Marvel Entertainment - ВИДЕО
Руководство Marvel Entertainment отправили в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, уволен председатель компании Айзек Перлмуттер и главный юрисконсульт Турицин. Мера должна позволить сократить расходы материнской Disney. Marvel Entertainment объединят с другим подразделением. Массовые увольнения в Disney начались 27 марта. Сократят около 7 тыс. сотрудников, чтобы сэкономить $5,5 млрд. Планируется оптимизировать рабочий штат на фоне рецессии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре