Киану Ривз сыграет в мрачной комедии Джоны Хилла

Актер Джона Хилл выступит как режиссер предстоящего фильма "Исход". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хилл также напишет сценарий в соавторстве с Эзрой Вудс. Главную роль в грядущем проекте исполнит Киану Ривз. Предстоящий фильм описывается как "мрачная голливудская комедия".

Ривз сыграет Рифа - голливудского актера, который сталкивается с кризисом в своей карьере и в результате должен противостоять своему прошлому. Видео из прошлого Рифа злоумышленники используют, чтобы шантажировать актера.

Сроки производства и дата выхода фильма пока неизвестны.