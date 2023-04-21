С актера Алека Болдуина сняли обвинения

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла c киноактера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

"Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия", - говорится в заявлении адвокатов актера Люка Никаса и Алекса Спиро.

Ранее стало известно, что съемки фильма "Ржавчина" (Rust), которые были прерваны из-за того, что актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, будут возобновлены на текущей неделе.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках данного фильма случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве.