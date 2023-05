Azerbaijan Fashion Week-2023: от вдохновения природы до мира моды Казахстана и Украины

В Баку в Музее каменной летописи прошел второй день показов в рамках 14-го сезона Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week, сообщает Day.Az.

Открывал второй день показов украинский бренд Sayya, созданный дизайнером Любовью Макаренко. Вдохновением для ее весенне-летней коллекции 2023 года, получившей название "Мария", послужила живописность природы. В коллекции были смешаны разные фактуры и сложные силуэты: юбки-тюльпаны, кроп-топы со свободными рукавами, комфортные пижамы, шелковые сеты с мини и блузами, которые легко превращаются в платье. Также в коллекции присутствовал блок денима: объемный бомбер с вышивкой, мини-юбка и топ, усыпанный сияющими цветами Swarovski.

Казахстанский дизайнер Lariya, чье дефиле состоялось в первый день показов, помимо всего прочего, также является основательницей собственной fashion-школы. И во второй день показов зрители смогли познакомиться с двумя коллекциями учеников этой школы. Сначала на подиум вышли модели, представившие коллекцию бренда Alliya, состоящую из романтичных образов с оборками и кружевными вставками, чья женственность была подчеркнута цветочными венками и кружевными перчатками. А затем состоялся показ бренда Ma Ali, чья коллекция и стайлинг были вдохновлены культурой индейцев и прочих народов Америки.

Азербайджанский бренд Ny Gyul, созданный Гюльназ Юсуповой и ее дочерью Нигяр Юсуповой, продемонстрировал яркую коллекцию, состоящую из джинсовых комплектов с корсетами и цветочными принтами. Далее последовал полный арсенал всевозможных украшений, используемых брендом - рюши и оборки, бахрома, кусочки зеркал и объемные цветы с перьями.

Два бренда из казахстанского города Атырау Erkesylkym и Elza Art вслед друг за другом показали коллекции, выполненные в схожей стилистике, в рамках которой они соединяют вечерние наряды с элементами национального казахстанского костюма.

Далее на подиуме был представлен коллективный показ украинских дизайнеров, организованный тбилисским шоурумом Ne.Klassika. В рамках показа были продемонстрированы избранные образы таких именитых дизайнеров и брендов из Украины, как Poustovit, Less Less, Omelia, Nadya Dzyak и Moon Lingerie.

Каждый сезон генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week и Kazakhstan Fashion Week Саят Доссыбаев организует коллаборации с различными брендами, чья стилистика и визуальные образы схожи с его видением моды. В этом сезоне результатом его коллаборации с дизайнером Алией Юсуповой стал показ Atelier Artisan by Youniq. В результате этого творческого союза получилась современная смелая коллекция, состоящая из худи и свитшотов-трансформеров.

Вечер продолжился еще одним коллективным показом, в этот раз с участием финалистов конкурса New Generation-Open Way Kazakhstan, проведенным под эгидой Kazakhstan Fashion Week. В рамках показа свои капсульные коллекции представили AUGUST by Saltanat Bektabanova, SADAKR by Akram Sadykzhanov и Green Dot Atelier by Kseniya Volkova.

Вечер завершился, пожалуй, самым зрелищным показом от алматинского дизайнера одежды и аксессуаров Almaz Asqari. "Казахстанский Paco Rabanne" представил публике коллекцию нарядов, вдохновленную древним Египтом, с элементами, выполненными из металла ручной ковки.

Вечер завершился афтепати, прошедшей в Dine Hall под сет от DJ Edward Acid.

Фото - Надир Велиев

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az