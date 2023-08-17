Бритни Спирс разводится с мужем

Американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари поругались из-за обвинений в измене, пара может развестись. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации TMZ, около недели назад Асгари поссорился с Бритни из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один.

"Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод", - считает источник таблоида.

Как пишет TMZ, уже несколько месяцев у пары были "серьезные проблемы". Муж певицы почти не ночевал дома, а Спирс часто ругалась с ним.