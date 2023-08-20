В Дрейка бросили книгу на концерте

Фанат бросил книгу в рэпера Дрейка на концерте последнего в Сан-Франциско.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TMZ.

При этом, как отмечается, исполнитель поймал летевший в него предмет.

Дрейк сказал поклоннику, который кинул в него книгу, что тому "повезло, что он быстрый". Рэпер также пошутил, что ему пришлось бы побить фаната, если бы предмет попал ему по лицу.

Ранее стало известно, что Дрейк на своем концерте в Лос-Анджелесе подарил фанатке дорогую сумку - розовую Hermés Birkin.

До этого сообщалось, что фанат бросил свой мобильный телефон в Дрейка, когда он исполнял песню "So Anxious".