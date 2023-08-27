54-летняя Дженнифер Энистон продемонстрировала мускулы

Дженнифер Энистон показала подтянутую фигуру в рекламе фитнес-приложения Pvolve. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

54-летняя актриса продемонстрировала свое тело в новой глобальной рекламной кампании с лозунгом "Сила, которая делает вас свободными".

"С помощью этой программы [тренировок] вы можете начать постепенно. Вы можете восстановить свое тело", - сказала Энистон.

Она также отметила, что она влюбилась в инновационный метод тренировок.

"Я так горжусь тем, что поддерживаю нашу женщину-основательницу и невероятно талантливых тренеров. Это одна из моих любимых тренировок. И я так благодарна за команду и взволнована тем, что нас ждет впереди", - поделилась Энистон.

Ранее Дженнифер Энистон призналась, что отношения ее родителей повлияли на то, как она ведет себя в личной жизни.

"Мне всегда было немного трудно в отношениях, я думаю, потому что я действительно была в некотором роде одинока. Наблюдая за отношениями в моей семье, мои родители не заставляли меня думать: "О, я не могу дождаться, когда сделаю это [буду в отношениях]", - сказала актриса.