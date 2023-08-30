Сомнительный наряд Джастина Бибера стал поводом для насмешек

Наряд канадского поп-исполнителя Джастина Бибера, в котором он появился на публике вместе с женой, супермоделью Хейли Бибер, стал предметом насмешек в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие кадры и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 29-летнего певца в спортивных шортах и балахоне серого цвета. Знаменитость натянула капюшон на голову и надела поверх него розовую кепку. Его внешний вид дополнили белые носки и желтые шлепанцы бренда Crocs. При этом супруга артиста была одета в красное мини-платье, выполненное из атласной ткани.

Читатели издания удивились такому образу Бибера и назвали его нелепым в комментариях под материалом. "Этот мальчик ее слуга?", "Забавно, что она всегда одета так, будто собирается на гала-концерт, а ее муж - словно только что встал с кровати", "Они похожи на маму и сына", "Джастин забыл вырасти", "Королева и уличный мальчишка", - высказывались они.