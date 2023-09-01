Шарлиз Терон поделилась неприятным воспоминанием о бьюти-тренде из 90-х

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон рассказала о популярном бьюти-тренде 90-х, испортившем ее внешность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее цитирует издание InStyle.

По словам Терон, она до сих пор не смогла восстановить брови после выщипывания. "Признаюсь, тонкие брови из 1990-х - это то, после чего я все еще восстанавливаюсь", - заявила она.

Когда Терон начинала карьеру, выщипанные до состояния ниточек брови носили многие, в том числе певица Дженнифер Лопес, модель Кейт Мосс и актриса Джессика Альба. Недавно звезды вновь вспомнили о тренде - сейчас такие брови, например, у модели Беллы Хадид.