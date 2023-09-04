Фронтмен Metallica Хэтфилд заразился коронавирусом

Вокалист рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в аккаунте музыкального коллектива в соцсети Х (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за болезни 60-летнего фронтмена аризонский концерт Metallica в рамках мирового тура M72 пришлось перенести с 3 на 9 сентября. "Мы крайне разочарованы и сожалеем о любых неудобствах, которые это причинило вам", - заявила группа.

Отмечается, что в прошедшее 1 сентября шоу у Хэтфилда уже наблюдались проблемы с вокалом. Тогда Metallica сократила свое выступление на две песни.