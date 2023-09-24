«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино

Фильм британского режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком в истории кино. Об этом сообщает The Wrap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов без учета инфляции.

"Оппенгеймер" рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.