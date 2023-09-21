65-летнюю Шэрон Стоун заметили в костюме за $15 тыс.

Американская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в люксовом наряде за 15 тысяч долларов и привлекла внимание папарацци.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимки публикует Daily Mail.

65-летнюю знаменитость заметили в аэропорту в Милане, Италия, в костюме из натуральной кожи модного дома Tod's, который состоял из бомбера и брюк коричневого цвета. В качестве обуви она предпочла лоферы той же марки. Известно, что общая стоимость образа составляет 15 тысяч долларов.

В то же время в руках телезвезда держала кастомную сумку авторства дизайнера Уолтера Кьяппони за четыре тысячи долларов. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.