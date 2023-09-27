Психиатр назвал диагноз станцевавшей с ножами Бритни Спирс

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал о диагнозе американской певицы Бритни Спирс после того, как артистка опубликовала видео, на котором танцует с ножами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

По мнению эксперта, исполнительница страдает от биполярного расстройства и сейчас у нее маниакальная стадия, которая позже сменится депрессивной.

"После того как она отсудила у отца право за независимость, перестала принимать препараты, и на видео, где она танцует с ножами, мы видим ее маниакальное состояние", - поведал Шуров.

Он также добавил, что в последнее время певица часто демонстрировала "свою неадекватность", а также выразил предположение, что сейчас Спирс употребляет алкоголь. По его словам, во время маниакальной стадии биполярного расстройства у человека отсутствует критика, он "кажется себе очень сексуальным, склонен к различным опрометчивым контактам".

Ранее певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. "Сегодня я начала играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, они ненастоящие. Скоро Хеллоуин", - подписала звезда пост, который набрал почти 107 тысяч лайков.