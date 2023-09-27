Жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера: "Человеку тяжело"

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, рассказала о его состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, британская модель Эмма Хеминг поделилась, что жить с таким диагнозом сложно.

В частности, болезнь оказала большое влияние на Уиллиса. Кроме того, диагноз актера изменил и саму Эмму, и их двух дочерей. Однако модель добавила, что ее муж не хотел бы огорчать семью, поэтому они радуются каждой минуте, проведенной вместе.

"Я узнала, что деменция - это тяжело. Человеку с диагнозом тяжело. Семье тоже тяжело. И это тяжело и Брюсу, и мне, и нашим девушкам. Брюс - дар, который продолжает дарить. Любовь, терпение, стойкость, да много всего... Брюс действительно хотел бы, чтобы мы радовались тому, что есть, он действительно хотел бы этого для меня и нашей семьи", - рассказала Хеминг на шоу Today на NBC.

Также модель призналась, как они сообщили дочерям о болезни отца. У Брюса и Эммы есть два общих ребенка - 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин. По словам Эммы, они говорили дочерям правду и объясняли с медицинской точки зрения, что представляет собой деменция.

"Мы очень честная и открытая семья. Самое важное было то, что мы могли сказать, что это за болезнь, объяснить, что это такое, потому что когда вы знаете, что это за болезнь с медицинской точки зрения, все имеет смысл. Поэтому было важно, чтобы мы сообщили им, что это такое, потому что, знаете, я не хочу, чтобы диагноз их папы или какая-либо форма деменции были клеймом или позором", - объяснила Эмма.

Напомним, о диагнозе Брюса Уиллиса стало известно в марте 2022 года. Считалось, что у актера афазия, из-за чего он завершил карьеру. Однако уже в начале этого года стало известно, что Уиллис страдает от деменции. Эта болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства. У людей с таким диагнозом нарушаются когнитивные функции из-за органического поражения мозга. Средняя продолжительность жизни с деменцией около четырех лет.