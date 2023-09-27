Мадонна устроила дерзкую вечеринку для приемного сына в честь его 18-летия

Американская певица Мадонна устроила праздничную вечеринку в честь дня рождения своего названного сына Дэвида Банды.

На днях парню исполнилось 18 лет, поэтому семья решила с размахом отпраздновать эту дату.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, кадрами с вечеринки Мадонна поделилась в своих Instagram-stories.

"С 18-летием, Дэвид Бандп! Племенное имя - Сензангахона. Потомок племени Нгони! Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы познакомились с тобой в Мчиндже в детском доме "Дом надежды"! "Говори правду". Лучшего имени для художника и придумать! Ты растешь действительно выдающимся человеком! Мы все так гордимся тобой! Ты сияешь, как самая яркая звезда", - поздравила сына Мадонна.

На праздник были приглашены друзья Дэвида и его звездной мамы, а также сестры - Эстер и Стелла. Среди гостей также присутствовал 29-летний бойфренд знаменитости боксер Джош Поппер.

На одном фото Мадонна позировала вместе со своими приемными детьми на камеру.

Судя по фото, звезда решила, что ее сын уже достаточно повзрослел для того, чтобы отрываться по полной. Певица также выбрала образ в привычном для себя стиле - кружевной корсет с платьем-жакетом и колготки в сеточку.

Знаменитость не стеснялась развлекаться в компании молодых ребят - звезда танцевала, обнималась с гостями и делала с ними фото.

Напомним, что Мадонна имеет шестерых детей. Старшую дочь - Марию Лурдес - певица родила во втором браке с фтнес-тренером Карлосом Леоном. В третьем браке с кинорежиссером Гаем Риччи у Мадонны родился сын Рокко Джон. Также пара взяла под опеку четырех детей - мальчика Дэвида Банду, девочку Чифундо Мерси и близнец Стеллу и Эстер.