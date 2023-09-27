Кэтрин Зета-Джонс нежно поздравила Майкла Дугласа и показала романтические поцелуи с ним

В семье супругов голливудских актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа двойной праздник.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитости 25 сентября отметили дни рождения. Кэтрин Зета-Джонс исполнилось 54 года, а вот Майклу Дугласу - 79 лет.

По случаю праздника британская актриса сделала особый пост в Instagram. Знаменитость поздравила их с мужем с особым днем, а также опубликовала видео, сделанное из архивных фото. Кэтрин Зета-Джонс показала их с Дугласом архивные кадры. В частности, на фотографиях были сняты их маленькие дети, а также совсем юные они, которые дарили друг другу сладкие поцелуи.

"Сегодня день рождения Майкла! Сегодня мой день рождения! С днем рождения нас, люблю тебя", - подписала кадры актриса.

Отметим, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились осенью 2000 года. В браке у них родились сын Дилан и дочь Кэрис.