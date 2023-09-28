Хью Джекман отправился в путешествие на фоне развода с женой

Актер Хью Джекман уехал в путешествие на природу после новостей о разводе с женой Деборрой-Ли Фернесс. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На новых фотографиях Хью Джекман позировал в куртке и кепке на фоне различных природных пейзажей. По всей видимости, актер решил уехать в путешествие после развода с женой. На днях его заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Актер был одет в серую футболку, черные джинсы и черно-белые кроссовки. На снимках Хью Джекман запечатлен без своего обручального кольца. Однако от комментариев журналистам он отказался.

16 сентября стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", - сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей - сына Оскара и дочь Аву Элиот.