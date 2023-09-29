32-летняя звезда "Гарри Поттера" впервые стала мамой и показала крошечного первенца

Британская актриса Бонни Райт, известная многим по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стала мамой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, о пополнении в семье 32-летняя артистка рассказала на странице в Instagram. Она рассекретила, что подарила своему мужу, бизнесмену Эндрю Лококо, сына. Также новоиспеченная мама призналась, что рожала дома и поблагодарила всех, кто помог появиться ее малышу на свет.

"Скажите "привет" Элио Оушену Райту Лококо, родившемуся дома во вторник, 19 сентября. Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Мы очень благодарны нашей группе рождения, которая держала нас за руки в течение всего времени и сделала это путешествие таким радостным и расширенным.Рождение - это самый удивительный опыт! Наши идеальные и любящие акушерки, наша мудрая и великолепная дула Патти, наш врач Фабби", - поблагодарила Райт всех, кто был рядом с ней в момент рождения сына.

Вместе с тем счастливая мама не упустила случая и сразу показала поклонникам первое фото своего сына.

Также актриса отдельно поблагодарила своего мужа Эндрю за то, что на протяжении родов он был "ее скалой в буквальном смысле", поскольку она за него хваталась. Артистка сказала, что у ее сына очень нежный и любящий отец.