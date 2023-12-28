Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы»

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали из списка актеров в описании фильма "Самоирония судьбы" в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

В картине, которая вышла в 2022 году, исполнитель сыграл роль "Ипполита Бедросовича". При этом отмечается, что с афиш проекта артист не исчез.

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