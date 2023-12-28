https://news.day.az/showbiz/1625663.html Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы»
Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы»
Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали из списка актеров в описании фильма "Самоирония судьбы" в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.
В картине, которая вышла в 2022 году, исполнитель сыграл роль "Ипполита Бедросовича". При этом отмечается, что с афиш проекта артист не исчез.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре