Джастин Тимберлейк выпустил клип на песню «Selfish»

Джастин Тимберлейк представил клип на новую композицию "Selfish". Трек стал первым синглом с предстоящего студийного альбома музыканта под названием "Everything I Thought It Was".

Как передает Day.Az, об этом пишет Variety.

За режиссуру отвечал Брэдли Калдер, ранее снявший клипы для SZA и Tinashe. В начале ролика Джастин поет в большом съемочном павильоне с декорациями. Затем он находит маленькую дверь, через которую сбегает ото всех. Певец оказывается в небольшом офисном помещении. В конце видео Тимберлейк танцует на сцене.

В тексте "Selfish" исполнитель рассказывает о негативных сторонах своего характера, например о ревности по отношению к любимой женщине. Композицию написали Терон Томас и Эми Аллен. Продюсерами альбома выступил коллектив Cirkut, который ранее работал с Шакирой и Кэти Перри, а также Луи Белл, известный по проектам с Канье Уэстом и Тейлор Свифт.

Также музыкант сообщил, что отправляется в мировое турне. Джастин отметил: "Я долго работал над этим альбомом и в итоге у меня получилось около 100 песен. Сузить список до 18 было непросто... Думаю, каждый артист, наверное, так скажет, но это моя лучшая работа".

