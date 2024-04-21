Названа дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix выпустит продолжение сериала "Игра в кальмара" во второй половине 2024 года. Об этом сообщил генеральный содиректор компании Тед Сарандос в беседе с изданием The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Точную дату выхода второго сезона культового сериала он не назвал.

По словам Сарандоса, в этом году Netflix покажет продолжение "Ночного агента" и последний сезон "Кобры Кай". Кроме того, ожидается выход новых сезонов "Внешних отмелей", "Эмили в Париже" и "Монстра".

Представитель компании рассказал, что в списке новых сериалов этого года находятся вестерн "Первобытная Америка" Питера Берга и автобиографический проект "Сенна" о легендарном гонщике "Формулы-1" Айртоне Сенне. Также на стриминговом сервисе выйдет экранизация романа Элин Хильдербранд "Идеальная пара", главные роли в которой исполнили Николь Кидман и Лив Шрайбер.

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