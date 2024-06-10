Ариана Гранде вышла на публику с новым возлюбленным
Певица Ариана Гранде впервые за долгое время вышла на публику со своим возлюбленным, актером Итаном Слейтером. Фотографии пары опубликованы на сайте Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
30-летняя Ариана Гранде и 32-летний Итан Слейтер посетили финал Кубка Стэнли 8 июня в Санрайзе. Папарацци засняли влюбленных, которые сидели на трибуне стадиона. Знаменитости разговаривали и смеялись.
В середине сентября стало известно, что Ариана Гранде и агент по элитной недвижимости Далтон Гомес подали на развод. Официальной причиной расставания пары стали "непримиримые разногласия". При этом отношения между Арианой Гранде и Далтоном Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Певица и риелтор не торопились с разрывом, так как пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.
После этого Арина Гранде стала встречаться с актером Итаном Слейтером. Поп-исполнительница и ее новый бойфренд вместе играют в киномюзикле "Злая". Кроме того, Слейтер известен американским театралам по главной роли в бродвейском мюзикле "Губка Боб Квадратные Штаны".
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