Эд Вествик женился

Поклонницы актера, сыгравшего Чака Басса в сериале "Сплетница", расстроены - их любимец Эд Вествик связал себя узами брака, передает Day.Az.

Предложение руки и сердца Эд Вествик сделал своей возлюбленной актрисе Эми Джексон еще зимой. А выбрал для этого уютный городок Гштад в Швейцарии - там звезды проводили отпуск вдали от посторонних глаз.

Наконец, свершилось главное событие в жизни влюбленных - свадебными снимками Вествик поделился в соцсетях. "Путешествие только начинается", - подписал он трогательные фото с торжественного мероприятия.