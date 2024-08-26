Эд Вествик женился - ФОТО
Поклонницы актера, сыгравшего Чака Басса в сериале "Сплетница", расстроены - их любимец Эд Вествик связал себя узами брака, передает Day.Az.
Предложение руки и сердца Эд Вествик сделал своей возлюбленной актрисе Эми Джексон еще зимой. А выбрал для этого уютный городок Гштад в Швейцарии - там звезды проводили отпуск вдали от посторонних глаз.
Наконец, свершилось главное событие в жизни влюбленных - свадебными снимками Вествик поделился в соцсетях. "Путешествие только начинается", - подписал он трогательные фото с торжественного мероприятия.
Невеста подобрала шикарное белое платье с корсетом. Открытые плечи подчеркнули хрупкость избранницы Эда, а пышная юбка с баской элегантно оттенила осиную талию. Дополнили образ струящаяся фата и небрежный букет белоснежных цветов.
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