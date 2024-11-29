Дэвид и Виктория Бекхэм вышли на публику с 13-летней дочерью Харпер

Спортсмен Дэвид Бекхэм с женой Викторией и дочерью Харпер вместе появились на публике. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В бутике бренда Виктории Бекхэм в Лондоне прошла вечеринка, приуроченная к 10-летнему юбилею флагманского магазина и к началу рождественского сезона. Для выхода на публику дизайнер предпочла черные брюки, смокинг и кружевную блузу с глубоким декольте. Ее дочь вышла на публику в черном пальто и серых брюках. Дэвид Бекхэм появился в синем пальто, брюках и классических ботинках.