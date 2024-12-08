https://news.day.az/showbiz/1713123.html Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь: «Сбросила вторую кожу» Певица Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Звездач". "Это время было очень насыщенное: концерты, музыка. Мои эксперименты со стилем... Этот год оставил большие впечатления с переменами. И, конечно, перестройка в моей жизни. Этот год оставил впечатление... сбросить вторую кожу.
Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь: «Сбросила вторую кожу»
Певица Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Звездач".
"Это время было очень насыщенное: концерты, музыка. Мои эксперименты со стилем... Этот год оставил большие впечатления с переменами. И, конечно, перестройка в моей жизни. Этот год оставил впечатление... сбросить вторую кожу. Когда происходит разрешение старого мира и сборы нового", - объяснила певица.
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