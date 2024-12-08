Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь: «Сбросила вторую кожу»

Певица Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Звездач".

"Это время было очень насыщенное: концерты, музыка. Мои эксперименты со стилем... Этот год оставил большие впечатления с переменами. И, конечно, перестройка в моей жизни. Этот год оставил впечатление... сбросить вторую кожу. Когда происходит разрешение старого мира и сборы нового", - объяснила певица.