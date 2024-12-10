42-летний мужчина претендовал на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру»

42-летний мужчина принял участие в кастинге на роль Гермионы Грейнджер для нового сериала по "Гарри Поттеру". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, мужчина подал заявку, но команда проекта отклонила ее. По словам продюсеров проекта, они удивлены интересом актеров к кастингу: ежедневно им приходится просматривать около 1 тыс. видеовизиток, чтобы найти новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Однако окончательный выбор пока не сделан.