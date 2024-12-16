Анджелина Джоли рассказала о неожиданном влиянии на нее оперного вокала

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о неожиданном влиянии на нее обучения оперному вокалу. Об этом она побеседовала с коллегой Синтией Эриво в рамках проекта "Актеры об актерах" журнала Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джоли обучалась вокалу для роли оперной певицы Марии Каллас в фильме Пабло Ларраина "Мария". По ее словам, она боялась подступаться к этому виду искусства, но ей помог режиссер, интересующийся оперой с детства.

"Он позаботился о том, чтобы у меня были подходящие учителя, уроки итальянского языка, оперного пения, правильного дыхания. Это было похоже на терапию. Найти свой голос и выпустить его наружу было для меня действительно трудно, я испытывала много эмоций по этому поводу", - рассказывает актриса.

Джоли призналась, что не осознавала, насколько сильно потеряла голос.

"Может быть, это произошло, когда я потеряла мать, может, когда кто-то причинил мне боль - что бы это ни было, разные вещи сделали его меньше, заперли. Найти его и позволить ему выйти наружу было очень важно, и я желаю, чтобы это чувство испытали все, чтобы все знали, что чувствуешь, когда поешь своим прекрасным голосом", - говорит звезда.