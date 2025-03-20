Жена Ричарда Гира поделилась семейным фото с отдыха на море

Голливудский актер Ричард Гир снялся с женой, которая моложе его на 33 года, и двумя детьми на море.

Как передает Day.Az, супруга артиста Алехандра Гир поделилась в соцсетях редкими семейными фото, сделанными на отдыхе.

"С Днем отца! Впервые отмечаешь его в Испании. Мы тебя любим", - отметила писательница.

У пары двое общих детей: шестилетний Александр и четырехлетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.

Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

Алехандра Силва (в девичестве. - "Газета.Ru") познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды "Красотки", Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.