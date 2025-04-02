https://news.day.az/showbiz/1741310.html Скончался известный голливудский актер Американский актер, известный по фильму "Бэтмен навсегда", Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет от пневмонии. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times. "Вэл Килмер ушел из жизни в возрасте 65 лет в результате пневмонии", - говорится в материале газеты.
Скончался известный голливудский актер
Американский актер, известный по фильму "Бэтмен навсегда", Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет от пневмонии.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times.
"Вэл Килмер ушел из жизни в возрасте 65 лет в результате пневмонии", - говорится в материале газеты. Актер стал известен благодаря своей роли в фильме "Бэтмен навсегда" и оставил значимый след в киноиндустрии.
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