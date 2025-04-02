Скончался известный голливудский актер

Американский актер, известный по фильму "Бэтмен навсегда", Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет от пневмонии.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times.

"Вэл Килмер ушел из жизни в возрасте 65 лет в результате пневмонии", - говорится в материале газеты. Актер стал известен благодаря своей роли в фильме "Бэтмен навсегда" и оставил значимый след в киноиндустрии.