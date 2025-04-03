Звезда «Острых козырьков» опубликовала фото с тайной свадьбы

Звезда сериала "Острые козырьки", актриса Аня Тейлор-Джой показала фото с тайной свадьбы с Малкольмом МакРеем два года назад. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара была одета в свадебные образы и давали друг другу клятвы.

"Все и всегда. С годовщиной, моя любовь", - написала актриса.

Ее 30-летний муж публично ответил ей в комментариях.

"Тебя никогда не будет достаточно. Счастливых трех лет брака, ангел. Все становится только лучше", - высказался Малкольм МакРей.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В 2024 году актриса впервые показала фрагменты мероприятия.