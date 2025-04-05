https://news.day.az/showbiz/1742174.html Популярная актриса вышла в свет в галстуке из волос Популярная американская актриса Мэгги Джилленхол вышла в свет в необычном аксессуаре. Соответствующие кадры публикует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 47-летняя номинантка на "Оскар" появилась на презентации Warner Bros. Pictures в Лас-Вегасе в классическом черном костюме.
Популярная актриса вышла в свет в галстуке из волос
Популярная американская актриса Мэгги Джилленхол вышла в свет в необычном аксессуаре. Соответствующие кадры публикует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
47-летняя номинантка на "Оскар" появилась на презентации Warner Bros. Pictures в Лас-Вегасе в классическом черном костюме. Упомянутый наряд состоял из прямых брюк и пиджака, декорированного золотой застежкой.
Помимо этого, звезда надела белую рубашку с длинным рукавом. Образ дополнил галстук из темных волос, заплетенных в косу. При этом настоящие ли это пряди или искусственные - не уточнялось.
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