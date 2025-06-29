На продажу выставили бывший дом Стинга

Бывший дом музыканта и экс-фронтмена группы Police Стинга выставлен на продажу. Речь идет о лондонском поместье, построенном еще в начале XVIII века, пишет New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трехэтажное поместье располагается в Хэмпстеде и считается одним из старейших в этом дорогом районе. Его стоимость составляет 16 миллионов долларов (1,25 миллиарда рублей). Дом окружен пышным садом, что добавляет ему уединения под стать образу жизни рок-звезды. Величественный фасад выдержан в георгианском стиле и увит плющом, покоряет и двухэтажное крыльцо с фронтоном. На 400 квадратных метрах разместились пять спален, две кухни и три гостиные. В усадьбе сохранились камины, винтовая лестница и арочные окна. С террасы на крыше открывается живописный вид на английскую столицу.

Стинг проживал здесь недолго в 80-х, когда группа Police возглавляла британские чарты. Помимо рокера, здесь проживала русская прима-балерина Тамара Карсавина. В истории остались упоминания и о темном прошлом поместья: некогда оно служило публичным домом.