61-летнего Брэда Питта обругали за моложавую внешность

Пользователи сети обругали американского актера Брэда Питта за моложавую внешность.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на странице издания Variety в X.

Журналисты разместили пост, в котором сообщили, что косметика уходового бренда Beau Domaine является секретом молодости 61-летнего актера. Поклонники отреагировали на публикацию критикой самого Питта. Они вспомнили о выпуске журнала GQ 2022 года. Тогда артист предстал на обложке в синей рубашке и с золотой цепью на шее. Кроме того, юзеры сравнили его с миллиардером-биохакером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения вечной молодости принимает десятки биодобавок и витаминов, прибегает к инъекциям и часами занимается спортом.

"Он похож на парня, который использовал кровь своего сына, чтобы выглядеть моложе", "Он принимал много лекарств и перенес несколько пластических операций", "Как по мне, он выглядит на все 61 и даже больше", "Такие люди, как Питт, остаются молодыми, и мы ничего не можем с этим поделать", "На обложке GQ он выглядит как 70-летний Кен", - высказывались фанаты в комментариях под публикацией.