Брюс Уиллис стремительно теряет силы

На фоне развивающейся деменции ухудшилось состояние голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом пишет Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Близкие к артисту источники утверждают, что Уиллис стремительно теряет силы, у него якобы наблюдаются некоторые двигательные нарушения.

Семья не комментировала сообщения.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках.