https://news.day.az/showbiz/1769663.html Брюс Уиллис стремительно теряет силы На фоне развивающейся деменции ухудшилось состояние голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом пишет Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Близкие к артисту источники утверждают, что Уиллис стремительно теряет силы, у него якобы наблюдаются некоторые двигательные нарушения. Семья не комментировала сообщения.
Брюс Уиллис стремительно теряет силы
На фоне развивающейся деменции ухудшилось состояние голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом пишет Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Близкие к артисту источники утверждают, что Уиллис стремительно теряет силы, у него якобы наблюдаются некоторые двигательные нарушения.
Семья не комментировала сообщения.
В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках.
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